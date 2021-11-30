دبوسي شارك في ملتقى ليبيا الدولي للاستثمار في طرابلس الغرب

شارك رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي في أعمال المؤتمر الذي يقام بتنظيم مشترك من إتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وإئتمان الصادرات والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا ومجموعة الإقتصاد والأعمال بعنوان "ملتقى ليبيا الدولي للاستثمار في طرابلس الغرب"، بمشاركة ممثلين عن الغرف التجارية ورجال أعمال ومستثمرين من 16 دولة.وعقد دبوسي على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات مع غرفة طرابلس الغرب وإتحاد الغرف الليبية وعدد من المسؤولين المشاركين، وجرى الاتفاق على قيام اكثر من وفد من غرفة طرابلس الغرب وإتحاد الغرف الليبية بزيارة طرابلس الكبرى للاطلاع على المنظومة الاقتصادية المتكاملة وعلى ما تختزنه طرابلس من كنوز على كل صعيد، إضافة الى فتح الطريق أمام المستثمرين اللبنانيين باتجاه ليبيا بعد إزالة كل العوائق وتحديث القوانين، فضلا عن رسم الخطوط العريضة لاطلاق خط "رورو" من مرفأ لبنان في طرابلس الكبرى الى ليبيا بما يساعد في عملية التبادل التجاري، وكذلك التعاون اللبناني ـ الليبي في مجالات الاستشفاء والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والسياحة.كما تلقى دبوسي وعدا بالاستعانة بالخبرات والأيدي العاملة اللبنانية في المشاريع العديدة التي من المفترض أن تشهدها ليبيا في مسيرتها النهضوية.دبوسيوعن مشاركته في المؤتمر، قال دبوسي: "كان حدثا رائعا، وكانت المشاركة فيه غنية جدا كونه ضم 16 دولة، وقد لمسنا مدى طيبة الشعب الليبي ومحبته الكبيرة للشعب اللبناني وتطلعاته الى التعاون الوثيق معه".أضاف: "ليبيا بلد غني جدا، وجميل وهناك رغبة مشتركة من الدولة والشعب بتحويل الوطن الليبي الى مركز جذب للاستثمارات للاستفادة من كل القدرات التي يختزنها، لا سيما موقعه الجغرافي الهام جدا على البحر، وإن شاء سيكون لنا لقاء لبناني - ليبي في طرابلس الكبرى قريبا من خلال زيارة سيقوم بها إتحاد الغرف اللبيية وغرفة طرابلس الغرب، لنبحث في مجالات العمل المشتركة وتوقيع الاتفاقيات التي تعود بالفائدة على البلدين، خصوصا أن العلاقة مع لبنان في هذه المجالات ستكون من خلال غرفة طرابلس الكبرى".