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إقتصاد
انخفاض طفيف لدولار السوق الموازية.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
30-11-2021
|
14:15
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 24650 - 24700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 24675 - 24725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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