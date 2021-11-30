انخفاض طفيف لدولار السوق الموازية.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 24650 - 24700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 24675 - 24725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.