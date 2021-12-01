الضربات مستمرة.. أخبار سيئة عن سوق العقارات الصيني!

توقع تقرير صدر مؤخرا عن بنك يو بي إس السويسري "انخفاض أنشطة العقارات في الصين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة"، بحسب موقع Forebs الذي قال إنه "من دون تخفيف السياسات ف البلاد، فإنه يمكن أن تنخفض مبيعات العقارات بنسبة 20 بالمئة أو أكثر بحلول عام 2022".ويوضح التقرير أن الآفاق الحالية والمستقبلية لقطاع العقارات في الصين هي "نتيجة لتداعيات كارثة ديون إيفرغراند في وقت سابق من هذا العام، وتشديد الحكومة الصينية للسياسات، والتحولات في الطلب المحلي".وفي المقابل، قد يضرب التباطؤ العقاري الاقتصاد الأوسع نطاقا بشدة مما يؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 4٪ أو حتى أقل، بحسب فوربس.وبعبارة أخرى، من المرجح أن يتجه الاقتصاد الصيني نحو الهبوط الحاد قريبا إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة.وجاء في تقرير يو بي إس أن "توقعاتنا الأساسية هي تخفيف تدريجي للسياسات، ولكن هناك خطر كبير من تأخير تخفيف السياسات أو عدم كفاية التخفيف".ومن المرجح أن يعني تخفيف السياسات انخفاض تكلفة الاقتراض للشركات الصينية المحلية أو معايير قروض أسهل.وتأتي هذه الأنباء على خلفية الانكماش الحاد في إنتاج الصلب في الصين في وقت سابق من هذا العام، في نفس الوقت الذي كان فيه كبار منتجي الصلب الآخرين في العالم يشهدون نموا في الإنتاج.وهذا أمر "لا يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد الصيني بشكل عام، ومن ثم فقد يرغب المستثمرون فى الاسهم الصينية او اسهم هونج كونج فى توخى الحذر فى المستقبل القريب"، بحسب الموقع.