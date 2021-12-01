إقتصاد

عملة رقمية أميركية ستصدر قريباً...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
01-12-2021 | 03:00
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قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن تقريرا بشأن عملة رقمية للبنك المركزي من المنتظر أن يصدر في الأسابيع المقبلة.


وأضاف باول أثناء جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي أن التقرير كان من المتوقع أن يصدر في صيف هذا العام لكنه تأجل بسبب حرص مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن يكون دقيقا.

وقال إن التقرير سيكون جاهزا في "الأسابيع المقبلة".
المصدر: سكاي نيوز
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