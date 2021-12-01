إقتصاد

اكثر من 15% خسارة شهرية ...هذا ما سجلته العقود الأميركية للغاز !

Lebanon 24
01-12-2021 | 05:00
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سجلت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أدنى مستوى في 3 أشهر اليوم الثلاثاء، بعد أن منيت بخسائر بـ 6% في جلسة اليوم، إلى إذ ألقت توقعات بأحوال جوية أكثر اعتدالا في ديسمبر كانون الأول بظلالها على آفاق الطلب للوقود المستخدم لتدفئة المنازل والشركات.

وبعد هبوطها 11 بالمئة تقريبا في جلسة الاثنين، تراجعت العقود الأميركية للغاز تسليم كانون الثاني 28.7 سنت، أو 5.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 4.567 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى إغلاق للعقد منذ 31 آب.

وتنهي العقود الأميركية للغاز الشهر منخفضة بأكثر من 15 في المئة، وهي أكبر خسارة شهرية من حيث النسبة المئوية منذ كانون الثاني 2020 .
المصدر: cnbc
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