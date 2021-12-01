16
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بعد تعليقات باول... الذهب يتراجع!
Lebanon 24
01-12-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضغطت تعليقات رئيس الفدرالي جيروم باول على أسعار الذهب، والتي أشارت إلى تشديد السياسة النقدية، لتمحو مكاسب بلغت أكثر من واحد بالمئة أثارها القلق بشأن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1774.80 دولار للأونصة، بحلول الساعة 1920 بتوقيت غرينتش في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1776.80 دولار.
وكانت الأسعار قفزت بما يصل إلى 1.3 في المئة بعد تحذير من الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا من أن لقاحات كوفيد-19 من المرجح أن تكون أقل فعالية في الوقاية من المتحور الجديد.
وفي شهادة أدلى بها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، قال جيروم باول إن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيناقش على الأرجح تسريع إنهاء برنامجه لمشتريات السندات في اجتماعه القادم.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.82 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 2.46% إلى 939.50 دولار، في حين هبط البلاديوم 3.1 في المئة إلى 1738.50 دولار.
المصدر: cnbc
تابع
الأكثر قراءة
بُشرى سارة لموظفي الخاص والعام.. خلال أيام!
Lebanon 24
بُشرى سارة لموظفي الخاص والعام.. خلال أيام!
23:20 | 2021-11-30
30/11/2021 11:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نساء هذه الأبراج يفضلن الرجل الأصغر سناً.. هل أنتِ من بينهن؟
Lebanon 24
نساء هذه الأبراج يفضلن الرجل الأصغر سناً.. هل أنتِ من بينهن؟
23:30 | 2021-11-30
30/11/2021 11:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وتغييرات.. إليكم توقعات ماغي فرح المهنية والعاطفية للشهر الأخير من السنة!
Lebanon 24
مفاجآت وتغييرات.. إليكم توقعات ماغي فرح المهنية والعاطفية للشهر الأخير من السنة!
03:43 | 2021-12-01
01/12/2021 03:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح جدي للرئاسة بدأ تحضير أجواء معركته
Lebanon 24
مرشح جدي للرئاسة بدأ تحضير أجواء معركته
01:15 | 2021-12-01
01/12/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اتّخذ القرار بإعلان حظر التجول في لبنان؟
Lebanon 24
هل اتّخذ القرار بإعلان حظر التجول في لبنان؟
05:30 | 2021-12-01
01/12/2021 05:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2021-12-01
خطة زيادة الانفاق الاستثماري تتعرقل في المانيا
13:31 | 2021-12-01
انخفاض لافت في سعر صرف الدولار
12:00 | 2021-12-01
هل يمدد بنك اليابان حزم دعم الشركات؟
10:56 | 2021-12-01
مصرف لبنان: هذا حجم التداول على صيرفة
10:17 | 2021-12-01
إلى اللبنانيين... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر تشرين الثاني
10:00 | 2021-12-01
أردوغان يفتح تحقيقا في احتمالات التلاعب بالليرة
فيديو
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
11:00 | 2021-12-01
01/12/2021 22:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
03:00 | 2021-12-01
01/12/2021 22:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة هوجاء تضرب تركيا: قتيل و63 جريحاً.. شاهدوا الفيديو المروع
Lebanon 24
عاصفة هوجاء تضرب تركيا: قتيل و63 جريحاً.. شاهدوا الفيديو المروع
00:30 | 2021-12-01
01/12/2021 22:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact