إقتصاد

بعد تعليقات باول... الذهب يتراجع!

Lebanon 24
01-12-2021 | 08:00
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ضغطت تعليقات رئيس الفدرالي جيروم باول على أسعار الذهب، والتي أشارت إلى تشديد السياسة النقدية، لتمحو مكاسب بلغت أكثر من واحد بالمئة أثارها القلق بشأن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1774.80 دولار للأونصة، بحلول الساعة 1920 بتوقيت غرينتش في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1776.80 دولار.

وكانت الأسعار قفزت بما يصل إلى 1.3 في المئة بعد تحذير من الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا من أن لقاحات كوفيد-19 من المرجح أن تكون أقل فعالية في الوقاية من المتحور الجديد.

وفي شهادة أدلى بها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، قال جيروم باول إن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيناقش على الأرجح تسريع إنهاء برنامجه لمشتريات السندات في اجتماعه القادم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.82 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 2.46% إلى 939.50 دولار، في حين هبط البلاديوم 3.1 في المئة إلى 1738.50 دولار.
المصدر: cnbc
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