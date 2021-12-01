إقتصاد

هل يمدد بنك اليابان حزم دعم الشركات؟

Lebanon 24
01-12-2021 | 12:00
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أشار أحد الأعضاء الأكثر تساهلاً في مجلس إدارة بنك اليابان إلى أنَّه سيدعم توسع البنك في برنامج التمويل الخاص للشركات المتضررة من جائحة كورونا، وذلك بعد ظهور متحور "أوميكرون".

وخلال حديثه إلى مديري الشركات المحلية؛ كرر سيجي أداتشي شعار بنك اليابان بأنَّ البنك مستعد لتقديم تسهيلات إضافية إذا لزم الأمر. لكنَّه أضاف تأكيداً على غير عادته من أجل طمأنة جمهوره بأنَّ المساعدات ستقدَّم في حال وجدت الشركات نفسها في حاجة إلى الدعم.

تشير تصريحات أداتشي إلى أنَّ بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان يرون أنَّ متحور "أوميكرون" سيكون له تأثير على قرارهم القادم بشأن تمديد أو تعديل برنامج التمويل المخصص لمساعدة الشركات اليابانية على مواجهة الوباء. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية البرنامج في مارس المقبل.

قال أداتشي: "المتحور الجديد زاد من المخاوف بشأن اتساع انتشار العدوى، لذلك فنحن بحاجة إلى مراقبة الوضع بعناية".
 
(بلومبيرغ الشرق)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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