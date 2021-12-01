الدولار ينخفض... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 24375 - 24425 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 24650 - 24700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.