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إقتصاد
الدولار ينخفض... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
01-12-2021
|
09:45
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 24375 - 24425 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 24650 - 24700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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