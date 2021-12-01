مصرف لبنان: هذا حجم التداول على صيرفة

اعلن مصرف لبنان في بيان،ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم /5,750,000/$ خمسة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دولار أميركي بمعدل 20600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".