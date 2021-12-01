انخفاض لافت في سعر صرف الدولار

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 23900 و24000 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد أن بعد أن تراوح صباحاً، ما بين 24500 و24550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.