إقتصاد

انخفاض لافت في سعر صرف الدولار

Lebanon 24
01-12-2021 | 13:31
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 23900 و24000 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد أن بعد أن تراوح صباحاً، ما بين 24500 و24550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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