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إقتصاد
في أكبر أربعة بنوك...قطر تسمح للأجانب التملك بنسبة 100%
Lebanon 24
02-12-2021
|
03:00
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وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قرار يسمح للمستثمر غير القطري التملك بنسبة تصل الى 100% في رأسمال 4 بنوك مدرجة في بورصة قطر، وهما بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك التجاري.
وسبق للحكومة القطرية أن وافقت في شهر أبريل من العام الحالي على مشروع قانون يسمح بتملك الأجانب لنسبة تصل الى 100% % من رأس مال جميع الشركات المساهمة المدرجة ببورصة قطر.
ويأتي القرار ضمن خطط الدوحة للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع غير النفطي ، والانتقال بسوق المال الى مصاف الأسواق المتقدمة على المدى البعيد.
المصدر: cnbc
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