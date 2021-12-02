وزير المال مدد مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين حتى 31 الشهر المقبل

وقع وزير المال يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه لغاية 31/12/2021 ضمنا مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر تشرين أول 2021.



كما وقع الخليل قرارا آخر مدد بموجبه لغاية 8/12/2021 ضمنا مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2019 لشركات الأموال التي تعتمد السنة المدنية في قفل حساباتها.