إقتصاد

وزير المال مدد مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين حتى 31 الشهر المقبل

Lebanon 24
02-12-2021 | 09:20
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وقع وزير المال يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه لغاية 31/12/2021 ضمنا مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر تشرين أول 2021.

كما وقع الخليل قرارا آخر مدد بموجبه لغاية 8/12/2021 ضمنا مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2019 لشركات الأموال التي تعتمد السنة المدنية في قفل حساباتها.
المصدر: الوكالة الوطنية
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