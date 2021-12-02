الدولار ينخفض في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 23700 - 23750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 23900 - 23950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.