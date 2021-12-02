إقتصاد

أسعار النفط تنخفض بعد توافق "أوبك+" على زيادة الإنتاج

Lebanon 24
02-12-2021 | 16:00
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" دون مستوى 67 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 23 آب الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة للخام "برنت" بنسبة 1.86% إلى 67.59 دولار للبرميل، وقبل ذلك سجلت العقود قراءة دون مستوى 67 دولارا للبرميل، حيث بلغت 66.1 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 5.22% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.97% إلى 64.28 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط بعد أن قال مصدران في "أوبك+" اليوم إن المجموعة وافقت على المضي قدما في زيادة إنتاج النفط في كانون الثاني المقبل بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

المصدر: روسيا اليوم
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