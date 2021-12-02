أسعار النفط تنخفض بعد توافق "أوبك+" على زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" دون مستوى 67 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 23 آب الماضي.وتراجعت العقود الآجلة للخام "برنت" بنسبة 1.86% إلى 67.59 دولار للبرميل، وقبل ذلك سجلت العقود قراءة دون مستوى 67 دولارا للبرميل، حيث بلغت 66.1 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 5.22% عن سعر الإغلاق السابق.فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.97% إلى 64.28 دولار للبرميل.وجاء الهبوط بعد أن قال مصدران في "أوبك+" اليوم إن المجموعة وافقت على المضي قدما في زيادة إنتاج النفط في كانون الثاني المقبل بمقدار 400 ألف برميل يوميا.