دولار السوق الموازية مستمر بالإنخفاض.. فكم سجل مساء اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 23450 - 23500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان قد سجل عصر اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 23700 - 23750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.