إقتصاد

بعد الإعلان عن استقالة قرداحي غدًا...انخفاض كبير بسعر صرف الدولار

Lebanon 24
02-12-2021 | 16:52
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الخميس، بشكل كبير ولا سيما بعد الحديث عن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي غداً حيث سجّل 22450 ليرة للبيع و22500 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار سجّل عصراً 23700 ليرة للمبيع و23750 ليرة للشراء.
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