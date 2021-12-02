بعد الإعلان عن استقالة قرداحي غدًا...انخفاض كبير بسعر صرف الدولار

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الخميس، بشكل كبير ولا سيما بعد الحديث عن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي غداً حيث سجّل 22450 ليرة للبيع و22500 ليرة للشراء.



وكان سعر صرف الدولار سجّل عصراً 23700 ليرة للمبيع و23750 ليرة للشراء.