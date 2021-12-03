إنخفاض سعر صفيحة المازوت 14 ألف ليرة... ماذا عن البنزين؟

إنخفضت اليوم أسعار البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة بينما انخفض سعر المازوت 14000 ليرة كذلك سعر الغاز 11400ليرة.وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 315000 ليرة لبنانية.- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 325200 ليرة لبنانية.- المازوت: 315000 ليرة لبنانية.- قارورة الغاز: 272700 ليرة لبنانية.