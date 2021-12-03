إقتصاد

إنخفاض سعر صفيحة المازوت 14 ألف ليرة... ماذا عن البنزين؟

Lebanon 24
03-12-2021 | 00:21
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إنخفضت اليوم أسعار البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة بينما انخفض سعر المازوت 14000 ليرة كذلك سعر الغاز 11400ليرة.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 315000 ليرة لبنانية.

- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 325200 ليرة لبنانية.

- المازوت: 315000 ليرة لبنانية.

- قارورة الغاز: 272700 ليرة لبنانية.
 
 
 
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