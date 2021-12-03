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إقتصاد
بعد خسائرها بسبب "اوميكرون"...وول ستريت تغلق على ارتفاع كبير!
Lebanon 24
03-12-2021
|
03:00
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أنهت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير اليوم الخميس لتعوض خسائر على مدى الجلسات الماضية مع إقبال المستثمرين على تصيد الصفقات بينما يترقبون تداعيات متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.
وتقدمت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية، وكان المؤشر داو جونز أكبر الرابحين إذ حقق أعلى مكاسب في يوم واحد بالنسبة المئوية منذ الخامس من مارس آذار، وقدمت أسهم شركة بوينغ أكبر دعم للمؤشر.
وصعد المؤشر داو جوز الصناعي 617.75 نقطة، أو 1.82 بالمئة عند الإغلاق إلى 34639.79 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 64.06 نقطة، أو 1.42 بالمئة، إلى 4577.1 نقطة.
كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 127.27 نقطة، أو 0.83 بالمئة، إلى 15381.32 نقطة.
المصدر: cnbc
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