إقتصاد

بعد بيانات اقتصادية... الليرة التركية تهبط

Lebanon 24
03-12-2021 | 12:00
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تراجعت الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الجمعة، بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدلات التضخم في تركيا في شهر تشرين الثاني الماضي إلى أعلى مستوى في 3 سنوات.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد تم تدوال العملة التركية عند 13.8723 ليرة للدولار، بعد أن كانت قد أغلقت تعاملات أمس عند 13.4 ليرة.

وأظهرت بيانات اليوم أن التضخم في تركيا ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 21.31% على أساس سنوي في نشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

يشار إلى أن الليرة التركية فقدت أكثر من 44% من قيمتها أمام الدور هذا العام في ظل قيام المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الخطوة التي يؤيدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرغم من ارتفاع التضخم.
المصدر: روسيا اليوم
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