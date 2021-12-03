قفزة كبيرة للدولار... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم

ارتفع الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ عصر اليوم 23350 - 23450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية انخفض صباحا، وتراوح ما بين 21950 - 22000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.