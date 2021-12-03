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إقتصاد
إلى كم وصل سعر صرف الدولار مساءً؟
Lebanon 24
03-12-2021
|
13:41
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 23300 و 23400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل عصرًا، ما بين 23250 و 23350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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