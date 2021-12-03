إقتصاد

إلى كم وصل سعر صرف الدولار مساءً؟

Lebanon 24
03-12-2021 | 13:41
A-
A+
Doc-P-893252-637741611547956341.jpg
Doc-P-893252-637741611547956341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 23300 و 23400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل عصرًا، ما بين 23250 و 23350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
مواضيع ذات صلة
لم يعد 1500 ليرة.. الدولار الرسمي في لبنان يصل إلى مستوى جديد!
lebanon 24
04/12/2021 00:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عصابة خطيرة سرقت آلاف الدولارات في لبنان.. هذا ما أعلنته "قوى الأمن"
lebanon 24
04/12/2021 00:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجآت عن سوق الدولار في لبنان.. محادثة تكشف هوية التجار!
lebanon 24
04/12/2021 00:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سرّ عن تقلّب سعر الدولار في لبنان.. ما علاقة "واتساب"؟
lebanon 24
04/12/2021 00:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

لبنان

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2021-12-03
12:37 | 2021-12-03
12:00 | 2021-12-03
11:40 | 2021-12-03
09:45 | 2021-12-03
08:00 | 2021-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website