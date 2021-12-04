إقتصاد

صندوق النقد الدولي: المفاوضات بين بايدن وشي ستؤثر على الاقتصاد العالمي

Lebanon 24
04-12-2021 | 01:00
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أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، أن قمة الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ حملت إشارة إيجابية لتعافي الاقتصاد العالمي.

وقالت في مؤتمر "رويترز نيكست": "بالطبع، هذه إشارة إيجابية للغاية"، داعية جميع الدول إلى التركيز على "اتخاذ الإجراءات للتغلب على الأزمة الاقتصادية".

وعقد الرئيسان قمة عبر الإنترنت منتصف شهر شباط الماضي.

وخلال الاجتماع، تحدث جين بينغ عن الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الصين والولايات المتحدة، فيما أشار بايدن إلى أن "حكومتي البلدين يجب أن تفعلا كل ما في وسعهما حتى لا يؤدي التنافس إلى الصراع".

المصدر: روسيا اليوم
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