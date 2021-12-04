إقتصاد

شركة تجري مباحثات لاستئجار جزيرة

Lebanon 24
04-12-2021 | 04:00
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قال محافظ مقاطعة ساخالين فاليري ليمارينكو، إن شركة Copenhagen Infrastructure Partners الدنماركية تنظر في إمكانية استئجار جزيرة شومشو في شمال جزر الكوريل.

وذكر المحافظ في مقابلة مع RBC، أن هذه الشركة الأوروبية تخطط لتنظيم إنتاج 120.2 ألف طن من الهيدروجين سنويا في جزر الكوريل، باستخدام طاقة الرياح.

وأضاف ليمارينكو: "تطلب الشركة استئجار جزيرة شومشو، لأن قوة الرياح هناك أفضل. ويطلب المستثمر توفير قطعة أرض للعمل الاستكشافي - مكان وضع أجهزة القياس لمحطة توليد الكهرباء وغيرها من المعدات. هذا الكلام لا يعني طبعا أن المشروع سيتم بالتأكيد، لكن هناك مباحثات جادة جارية، وأنا أقوم دوريا بإبلاغ قيادة الدولة بذلك".

وأشار المحافظ إلى أن الشركة الدنماركية، تخطط لتزويد اليابان بالغاز المنتج في الجزيرة المذكورة.

وأشار ليمارينكو إلى أن الجزيرة المذكورة تدخل ضمن جزر الكوريل الشمالية التي لا توجد أي مطالب إقليمية تجاهها من جانب طوكيو، لذلك لا توجد عقبات أمام بناء علاقات تجارية طويلة الأجل معها في مجال طاقة الهيدروجين.

ونوه المحافظ بأن حجم الاستثمارات في هذا المشروع، يمكن أن يتراوح بين ملياري دولار ونصف المليار دولار.
المصدر: روسيا اليوم
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