دولار السوق الموازية يفتتح على ارتفاع... هذه تسعيرته صباح اليوم

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، على تسعيرة تتراوح ما بين 23450 - 23500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية أقفل مساء أمس على 23300 - 23400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.