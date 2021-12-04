إقتصاد

دولار السوق الموازية يفتتح على ارتفاع... هذه تسعيرته صباح اليوم

Lebanon 24
04-12-2021 | 02:00
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، على تسعيرة تتراوح ما بين 23450 - 23500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية أقفل مساء أمس على 23300 - 23400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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