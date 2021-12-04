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إقتصاد
ضربة للعملات المشفرة.. بيتكوين تفقد ثلث أعلى قيمة حققتها
Lebanon 24
04-12-2021
|
12:00
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هبطت عملة بيتكوين المشفرة 12.14% إلى 47176.09 دولار، السبت، لتخسر بذلك 6567.6 دولار عن الإغلاق السابق.
تراجعت بيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، 31.6% عن ذروة العام البالغة 69 ألف دولار التي سجلتها في العاشر من تشرين الثاني.
وانخفض سعر عملة إيثر 10.14% إلى 3794.61 دولار اليوم السبت، لتخسر 428.19 دولار عن إغلاقها السابق، بحسب "رويترز".
تسببت أنباء ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات المتاحة حاليا في دفع المستثمرين للمسارعة باللجوء للملاذات الآمنة في عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري، بينما جنى متعاملون الأرباح أيضا بعد موجة صعود للدولار الأميركي.
المصدر: العربية
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