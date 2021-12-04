ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً



وكان افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، على تسعيرة تتراوح ما بين 23450 - 23500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

يتم التداول في السوق الموازية عصر اليوم السبت بتسعيرة للدولار تترواح ما بين 23675 - 23725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.