إقتصاد

ملياردير أميركي يشتري قرية في تكساس لسبب غريب

Lebanon 24
04-12-2021 | 10:25
A-
A+
Doc-P-893520-637742373585292659.jpeg
Doc-P-893520-637742373585292659.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشترى الملياردير الأميركي مارك كوبان قرية موستانج الواقعة في تكساس بأكملها، والتي يبلغ عدد سكانها 21 شخصًا، وفقًا لأحدث بيانات التعداد. لكن الغريب هو سبب هذه الصفقة، حيث إن صديقه بحاجة لبيع هذه القرية.

ومارك كوبان ‏هو رجل أعمال ومستثمر أميركي، مؤلف ومنتج سينمائي، ونجم تلفزيوني، والمالك الرسمي لفريق كرة السلة في دوري الـ NBA دالاس مافريكس، وصاحب شبكة دور السينما لاند مارك المتخصصة بالأفلام المستقلة والأجنبية، وشركة ماغنولياو بكتشرز للتوزيع، ويشغل منصب رئيس شبكة تلفزيون HDTV AXS.

قال كوبان لصحيفة "دالاس مورنينغ نيوز": "لا أعرف ماذا سأفعل بهذه المدينة". وإذا وجد كوبان نفسه في مأمن من حظه على غرار "جدول شيت"، فمن الجيد معرفة أنه سيكون لديه قرية صغيرة خاصة به ومجموعة من سكان المدينة المهرجين لاستقباله.

قرية موستانج عبارة عن أرض فارغة تبلغ مساحتها 77 فدانًا للكوبيين. وتأسست المدينة في أوائل السبعينيات، عندما عُرفت في الغالب بفتحة سقي محلية في مقاطعة نافارو الجافة، وفقًا للصحيفة.

وقال مايك تورنر، السمسار العقاري في دالاس، إن القرية تتميز أيضًا بوجود تمساح مقيم في إحدى بركها.

وليس من الواضح ما الذي دفعه الكوبي مقابل شراء هذه القرية، لكن بالنسبة لشخص تبلغ ثروته الصافية حوالي 6 مليارات دولار. وبحسب ما ورد، عُرضت المدينة للبيع في عام 2017 مقابل 4 ملايين دولار، لكن تيرنر قال إنها مبالغ فيها، حتى عندما خفضوا سعر الإدراج إلى النصف.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:36 | 2021-12-04
12:00 | 2021-12-04
10:51 | 2021-12-04
09:50 | 2021-12-04
06:00 | 2021-12-04
04:00 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website