بعد الاتصال الذي جمع بين ماكرون وبن سلمان وميقاتي...الدولار ينخفض بشكل ملحوظ

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 22450 و 22500 ليرة لكل دولار أميركي بعد أن تراوح عصر اليوم السبت بتسعيرة للدولار تترواح ما بين 23675 - 23725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



ويأتي هذا الانخفاض بعد الاجتماع الذي جمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والاتصال الذي جمعهما برئيس الحكومة نجيب ميقاتي.