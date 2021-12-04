إقتصاد

هبوط قياسي للريال الإيراني بعد أنباء عن تعثر المحادثات النووية

Lebanon 24
04-12-2021 | 15:17
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هوى الريال الإيراني، اليوم (السبت)، لكنه ظل أعلى من تراجعاته التاريخية، وذلك بعد تواتر أنباء عن مصاعب تواجه المحادثات مع الدول الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، أمس (الجمعة)، إلى الأسبوع المقبل، وعبر مسؤولون أوروبيون عن قلقهم من المطالب التي تقدمت بها الحكومة الإيرانية الجديدة، وقالت واشنطن إن طهران «لا تبدو جادة».
وفي إيران، بيع الدولار الأميركي، اليوم، في السوق غير الرسمية بريالات بلغ عددها 302.200 ريال ارتفاعاً من 294.000 الجمعة بحسب موقع صرف العملة «بونباست دوت كوم» على الإنترنت.
وقال الموقع الإلكتروني «اقتصاد نيوز دوت كوم»: «استقبلت السوق صدمة أولى من (محادثات) الاتفاق النوي»، وأضاف أن الدولار ربح 6.000 ريالات ليرتفع إلى 299.500 قبل أن يرتفع فوق 300.999 ريال اليوم.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 سجل الريال انخفاضاً قياسياً عندما بلغت قيمة الدولار 320.000 ريال بعدما تسبب انخفاض أسعار النفط في تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد التي ترزح تحت وطأة العقوبات الأميركية وأكبر تفشٍّ لجائحة فيروس «كورونا» في الشرق الأوسط.
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