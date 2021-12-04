إقتصاد

أرامكو السعودية توقع 5 اتفاقيات مع شركات فرنسية

Lebanon 24
04-12-2021 | 23:00
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أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم السبت توقيع خمس اتفاقيات مع شركات فرنسية.

وأضافت الشركة في بيان أن الاتفاقات شملت استكشاف أنشطة المركبات العاملة بالهيدروجين مع جوسين الفرنسية المتخصصة في حلول النقل النظيفة والذكية.

كما شملت الاتفاقات التي وقعتها أرامكو مجالات تقنيات التقاط الكربون والذكاء الصناعي والتصنيع المحلي.
المصدر: cnbc
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