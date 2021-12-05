إقتصاد

كـ "خدمة لصديق"..ملياردير أميركي يشتري قرية مقابل مليوني دولار

Lebanon 24
05-12-2021 | 01:00
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مارك كوبان، الملياردير الأميركي صاحب فريق دالاس مافريكس لكرة السلة، تبرع بمبلغ مليوني دولار لشراء بلدة في تكساس كانت مزدحمة ذات يوم.

كانت القرية التي تبلغ مساحتها 77 فدانًا والمعروفة باسم موستانج، على بعد 55 ميلاً جنوب دالاس، في مقاطعة نافارو قبالة الطريق السريع 45، قد أدرجتها شركة الوساطة جيه إلمر تورنر في دالاس مقابل 4 ملايين دولار منذ عدة سنوات.

وتم تخفيض السعر المطلوب إلى النصف عندما لم يكن هناك مشترون للقرية الصغيرة على جانب الطريق بعد أن ظلوا في السوق لمدة أربع سنوات.

وقال كوبان إنه اشترى المدينة لأن الصديق المقرب كان بحاجة لبيعها.

وأضاف كوبان، لا أعرف حتى الآن ماذا سأفعل بهذه القرية.

يُذكر أن عدد سكان البلدة يبلغ  23 نسمة حسب آخر تعداد.
المصدر: cnbc
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