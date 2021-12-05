إقتصاد

جمعية عمومية غير عادية لبنك الكويت الوطني توافق على زيادة رأس المال...اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-12-2021 | 03:00
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وافقت جمعية عمومية غير عادية لبنك الكويت الوطني على زيادة رأس مال البنك المصرح به من 750 مليون دينار إلى مليار دينار، موزعة على 10 مليارات سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ 100 فلس.

وقال البنك في إفصاح على موقع بورصة الكويت إن الهدف من زيادة رأس المال هو تمكين البنك من استيفاء الموافقات اللازمة لتسيير أعماله المصرفية، وإنه لا يوجد أثر مادي على المركز المادي للبنك جراء الزيادة
المصدر: cnbc
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