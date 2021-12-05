مع انتشار أوميكرون...غولدمان يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي!

خفض الاقتصاديون في بنك الاستثمار غولدمان ساكس توقعاتهم للاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل بعد أن قرروا أن انتشار سلالة أوميكرون لفيروس كورونا سيؤدي إلى "انخفاض متواضع" في النمو.وفي تقرير نهاية الأسبوع للعملاء، قال الخبير الاقتصادي جوزيف بريغز إن بنك غولدمان ساكس يتوقع الآن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.8% هذا العام، انخفاضاً من 4.2%. كما خفض التقديرات لعام 2022 إلى 2.9% من 3.3%.وقال بريغز: "بينما تظل العديد من الأسئلة بلا إجابة، نعتقد الآن أن الاحتمال الحالي سلبي ولكن بشكل متواضع مع انتشار سريع للفيروس، لكن خفة الأعراض لا تدعو للقلق".