إقتصاد

مع انتشار أوميكرون...غولدمان يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي!

Lebanon 24
05-12-2021 | 05:00
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خفض الاقتصاديون في بنك الاستثمار غولدمان ساكس توقعاتهم للاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل بعد أن قرروا أن انتشار سلالة أوميكرون لفيروس كورونا سيؤدي إلى "انخفاض متواضع" في النمو.

وفي تقرير نهاية الأسبوع للعملاء، قال الخبير الاقتصادي جوزيف بريغز إن بنك غولدمان ساكس يتوقع الآن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.8% هذا العام، انخفاضاً من 4.2%. كما خفض التقديرات لعام 2022 إلى 2.9% من 3.3%.

وقال بريغز: "بينما تظل العديد من الأسئلة بلا إجابة، نعتقد الآن أن الاحتمال الحالي سلبي ولكن بشكل متواضع مع انتشار سريع للفيروس، لكن خفة الأعراض لا تدعو للقلق".
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه من المرجح أن يكون لـ أوميكرون تأثير متواضع فقط على الإنفاق على الخدمات وقد يؤدي إلى تفاقم نقص الإمدادات.

ويرى بريغز تأثيراً مختلطاً للفيروس على التضخم، فبينما قد تتضرر القطاعات الحساسة للفيروسات مثل السفر، فإن المزيد من النقص في الإمدادات والعمالة قد يرفع الأسعار بطريقة أكثر ديمومة.

كما حذر صندوق النقد الدولي من أن أوميكرون قد يعيق الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي كان يتوقعه للعام المقبل.
المصدر: العربية
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