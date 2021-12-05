هل تحقق تركيا استقرارا قريبا في الأسعار؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه يأمل في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في فترة وجيزة، وجلب الاستقرار لأسعار السلع.وتعهد مجددا بخفض أسعار الفائدة بعد هبوط تاريخي في الليرة التركية بلغت خلاله مستويات متدنية على نحو قياسي.وأضاف الرئيس التركي في كلمة للحضور في مدينة سيرت بشرق البلاد "بإذن الله سنحقق استقرار أسعار الصرف خلال فترة وجيزة".وتابع "أسعار الفائدة مرض يجعل الثري أكثر ثراء والفقير أكثر فقرا".وأكد أردوغان أنه سيواصل الوقوف دائما إلى جانب المنتجين الذين يخلقون فرص عمل عبر أسعار فائدة منخفضة.كما تعهد برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يعوّض أصحاب الدخل المحدود.والاثنين الماضي، قال أردوغان إنه لن يؤيد مطلقا رفع أسعار الفائدة، وإنه "لن يتراجع أبدا عن ذلك".وتراجعت الليرة بنحو 30% في الشهر الماضي في موجة بيع نجمت عن خفض كبير في أسعار الفائدة طبقه أردوغان.ولامست الليرة مستوى متدنيا على نحو قياسي يوم الثلاثاء، إذ جرى تداولها عند 14 ليرة مقابل الدولار.