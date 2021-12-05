إقتصاد

إرتفاع طفيف في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
05-12-2021 | 10:00
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سجل دولار السوق السوق الموازية ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغت تسعيرته عصر اليوم الأحد ما بين 22675 - 22725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان سجل صباحاً ما بين 22600 - 22650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. 
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