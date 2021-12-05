إقتصاد

بعد سيطرتها على كورونا... النمو يعود الى استراليا

Lebanon 24
05-12-2021 | 14:00
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قال وزير الخزانة الأسترالي، جوش فريدينبرغ، إن أستراليا سترفع توقعات نموها الاقتصادي للعام المقبل عند تحديث ميزانية منتصف العام.

وصرح فريدينبرغ في برنامج "إنسايدرز" على التلفزيون الوطني يوم الأحد "السوق يعود بقوة، وذلك يأتي نتيجة لحقيقة أن لدينا الآن أحد أعلى معدلات التطعيم في العالم، وواحدة من أدنى معدلات الوفيات العالمية".

وأشار فريدينبرغ إلى البيانات التي دفعت إلى تحسين التوقعات، بما في ذلك نمو الوظائف ومبيعات التجزئة. غير أنه لم يكن محدداً بشأن ما إذا كان رفع التوقعات سيكون للسنة التقويمية التالية أو السنة المالية التي تبدأ في يوليو.

ومن المنتظر أن يقدم فريدينبرغ تقرير التوقعات الاقتصادية والمالية النصف سنوية في الأسابيع المقبلة، في وقت يُظهر اقتصاد الدولة علامات على المرونة في أعقاب عمليات الإغلاق التي استمرت لأشهر في المدينتين الأكثر اكتظاظا بالسكان في مسعى لاحتواء متحور دلتا.

أداء أفضل من المتوقع
سجل الاقتصاد انكماشاً أقل من المتوقع في الربع المنتهي في سبتمبر، بينما أشارت العديد من البيانات والاستطلاعات، التي تراوحت من ثقة الأعمال إلى مبيعات التجزئة والوظائف الشاغرة والتنقل، إلى انتعاش قوي في النشاط.

وبينما يتوقع الاقتصاديون أن يتوسع الاقتصاد الأسترالي بنسبة 3.8% في عام 2022، يتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي تسارع النمو إلى 5.5% العام المقبل، بعد أن يسجل توسعاً بنسبة 3% في العام الجاري. وتتوقع الميزانية الأسترالية الصادرة في مايو نمواً بنسبة 4.5% حتى 30 يونيو، قبل أن تتباطأ إلى 2.5% في السنة المالية التالية.

ورغم ذلك، فإن صندوق النقد الدولي قد يخفّض توقعاته للانتعاش الاقتصادي العالمي مع ارتفاع عدد حالات كوفيد19 نتيجة انتشار السلالة الجديدة أوميكرون. وقد تم اكتشاف المتحور أوميكرون في أستراليا، وتخشى السلطات من انتقاله من سيدني، حيث يتفشى الفيروس إلى العاصمة كانبيرا.

ويقول فريدينبرغ من السابق لأوانه اتخاذ أي قرارات أو تقديرات حاسمة بشأن الاقتصاد كنتيجة لمتحور أوميكرون.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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