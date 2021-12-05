بوشكيان افتتح المعرض الميلادي في كاسكادا مول تعنايل

افتتح وزير الصناعة جورج بوشكيان ممثلا بالسيد ليون كروميان المعرض الميلادي The Christmas Expo في Cascada Mall تعنايل، بدعوة من السفيرة كارولين سعاده ومجلس ادارة كاسكادا مول، في حضور الشيخ موريس طربيه صاحب المشروع، رؤساء بلديات قب الياس وادي الدلم جهاد المعلم والمريجات جمال مشعلاني، والمرج منور الجراح.وتخلل الحفل كلمة للشيخ طربيه اكد فيها ان "الامل بلبنان كبير ولن نتخلى عنه، ونحن اتينا بعد سنوات من الغربة واستثمرنا فيه".كما كانت كلمة لرئيس بلدية قب الياس جهاد المتلم ،اشار فيها الى انه "على رغم الصعوبات والتحديات علينا النهوض بهذا الوطن وبالبقاع". وطالب بان "يتحول مشروع كاسكادا مول الى صالة معارض وان يكون هناك معرض دائم للصناعات والمنتجات اللبنانية".ثم القى كروميان كلمة بوشكيان وقال: "لقد كلفني وزير الصناعة أن أمثله في افتتاح المعرض الميلادي في كاسكادا مول Cascada Mall في تعنايل، الذي دعت إليه ونظمته مشكورة السفيرة كارولين سعادة. وكان أحب على قلب الوزير أن يحضر شخصيا لولا ارتباط طرأ في آخر لحظة حال دون مشاركته. وهو يتمنى النجاح لهذه المناسبة التي يعود ريعها إلى منتدى المقعدين. ويرى في هذا العطاء في الزمن الميلادي مساهمة حقيقية ومشاركة فعلية مع المحتاجين وأصحاب الحالات الخاصة".وتابع: "إن هذه المبادرة تدخل البهجة والفرح الى القلوب، وتساهم في تحفيز المشاعر في العيد. فمع هذا المعرض أوجه التهاني القلبية إلى أبناء زحلة والبقاع وجميع اللبنانيين بقرب حلول عيد الميلاد، أعاده الله علينا جميعا بالخير".واعتبر أن "المعارض الميلادية التي بدأت تعم المناطق اللبنانية هي الإثبات على أن المواطن اللبناني حي بإرادته وتصميمه على التأكيد أنه فوق الصعاب والمشقات، وأنه قادر على التفاعل والتجدد". وتمنى "التوفيق والنجاح أيضا للشيخ موريس الذي يجعل من المنطقة عبر المجمع الاقتصادي والتجاري، واحة تلاق وانفتاح وانصهار بين اللبنانيين. وباسم الوزير بوشكيان، أتمنى للجميع عيد ميلاد مجيد، وليكن العام 2022 عام تحقيق الأماني والصحة".وقدمت السفيرة سعاده درعا تكريمية لممثل الوزير بوشكيان وآخر للشيخ طربيه. وتم قص شريط الافتتاح وجال الحضور في ارجاء المعرض الذي يستمر يوميا ولمدة شهر من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى التاسعة مساء.وتخلل الافتتاح براد بابا نويل، ومجموعة من الاغاني والترانيم الميلادية، قدمتها اوركسترا معهد دار الموسيقى بإدارة المايسترو شادي ريا.