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إقتصاد
بكم أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
05-12-2021
|
14:57
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاحد، ما بين 22750 و22850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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