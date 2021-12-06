17
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
على الرغم من تدهور العملة التركية.. Moody's تؤكد تصنيف تركيا عند "B2"
Lebanon 24
06-12-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من استمرار مسلسل تدهور العملة التركية، أكّدت وكالة Moody's تصنيفها لتركيا عند "B2" ، مشيرة إلى انخفاض المخاطر الخارجية على الاقتصاد التركي.
و عليه توقعت الوكالة أن تبقى المالية العامة لتركيا قوية نسبيًا ، مع استقرار الدين العام عند حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 . كما لفتت Moody's إلى أن القطاع الخاص يُظهر مرونة نسبية في مواجهة تقلبات العملة.
على ضفة أخرى، ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 21.3٪ في نوفمبر تشرين الثاني ، وسط انخفاض أسعار الفائدة إلى 15% منذ أيلول سبتمبر.
Moody's أشارت كذلك إلى أن السياسة الاقتصادية الحالية في تركيا ستؤدي إلى زيادة التضخم خلال الأشهر المقبلة ، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر وزيادة نسبة التباطؤ الحادّ في النمو على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة.
الجدير بالذكر أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني كانت قد عدّلت النظرة المستقبلية الخاصة بتركيا إلى سلبية وأكدت تصنيفها عند (-bb). كما خفضت نظرتها المستقبلية المتعلقة بتخلف الدولة عن سداد الديون على الأمد الطويل إلى سلبية من مستقرة.
المصدر: cnbc
الأكثر قراءة
انفراج وتغيير إيجابي ومفاجآت.. إليكم أبرز توقعات ماغي فرح المهنية للأبراج في العام 2022
Lebanon 24
انفراج وتغيير إيجابي ومفاجآت.. إليكم أبرز توقعات ماغي فرح المهنية للأبراج في العام 2022
11:00 | 2021-12-05
05/12/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ الخطوط الخليوية في لبنان يرتفع.. الثمن لا يخطر في البال أبداً!
Lebanon 24
سعرُ الخطوط الخليوية في لبنان يرتفع.. الثمن لا يخطر في البال أبداً!
15:34 | 2021-12-05
05/12/2021 03:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر شهر من السنة.. مواليد هذه الأبراج سينسون الماضي الحزين!
Lebanon 24
في آخر شهر من السنة.. مواليد هذه الأبراج سينسون الماضي الحزين!
04:05 | 2021-12-05
05/12/2021 04:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ "الأرُز" في لبنان باتَ خيالياً.. ما وصل إليه لا يُصدّق!
Lebanon 24
سعرُ "الأرُز" في لبنان باتَ خيالياً.. ما وصل إليه لا يُصدّق!
11:45 | 2021-12-05
05/12/2021 11:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "البندورة" يكسرُ رقماً قياسياً غير مُتوقع.. كم بلغ؟ (صورة)
Lebanon 24
سعر "البندورة" يكسرُ رقماً قياسياً غير مُتوقع.. كم بلغ؟ (صورة)
13:54 | 2021-12-05
05/12/2021 01:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:30 | 2021-12-05
الحكومة اليمنية تقر إجراءات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية..فما هي؟
14:57 | 2021-12-05
بكم أقفل الدولار مساء اليوم؟
14:00 | 2021-12-05
بعد سيطرتها على كورونا... النمو يعود الى استراليا
13:35 | 2021-12-05
بوشكيان افتتح المعرض الميلادي في كاسكادا مول تعنايل
12:01 | 2021-12-05
نصار جال في صور: نعمل على إعداد مخطط توجيهي شامل للسياحة في لبنان
12:00 | 2021-12-05
شركات عالمية تتجه نحو الرياض
فيديو
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
08:00 | 2021-12-05
06/12/2021 08:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
05:00 | 2021-12-05
06/12/2021 08:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بحجم حبة ملح.. تعرفوا إلى أصغر كاميرا وقريبا صور هواتفكم لن تكون كالسابق (فيديو)
Lebanon 24
بحجم حبة ملح.. تعرفوا إلى أصغر كاميرا وقريبا صور هواتفكم لن تكون كالسابق (فيديو)
02:00 | 2021-12-05
06/12/2021 08:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact