إقتصاد

تركيا.. اتحادات عمّالية تخطط لتنظيم إضرابات

Lebanon 24
06-12-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-893915-637743706077287743.jpg
Doc-P-893915-637743706077287743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال اثنان من الاتحادات العمالية في تركيا يمثلان أكثر من 250 ألف عامل إنهما سينظمان إضرابات محدودة هذا الأسبوع للاحتجاج على تشريع يتعلق بأجور ومعاشات تقاعد العاملين في قطاع الرعاية الصحية.


وتواجه تركيا حالة من القلق المتصاعد فيما يتعلق بالاقتصاد نتجت عن عمليات بيع مكثفة لليرة التركية.

وقالت نقابة العاملين بقطاع الصحة والعمل الاجتماعي التي تضم نحو 20 ألف عضو يوم الأحد إنها "ستوقف العمل" يوم الاثنين احتجاجا على طول ساعات العمل وانخفاض الأجور ونقص العاملين وظروف العمل المرهقة منذ تفشي مرض كوفيد-19.

ومن ناحية أخرى قال اتحاد العاملين في الصحة والشؤون الاجتماعية الذي يضم 250 ألف عضو إنه سينظم إضرابات على مستوى البلاد يومي الثلاثاء والخميس.

وأشار إلى تشريع أقر الأسبوع الماضي قال إنه يعطي الأطباء والمعالجين علاوات ومعاشات تقاعد أكبر دون بقية العاملين في القطاع الطبي.

ووصف رئيس الاتحاد سميح دورموس القانون الجديد بأنه "تمييزي" ضد قطاع من العاملين في مجال الرعاية الصحية ودعا لزيادات أكثر شمولا في الأجور ومعاشات التقاعد.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2021-12-06
03:30 | 2021-12-06
02:12 | 2021-12-06
01:00 | 2021-12-06
23:30 | 2021-12-05
14:57 | 2021-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website