صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة STC يعلنان عن طرح عام لأسهم الشركة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الاتصالات STC السعودية اليوم عن البدء في الطرح العام الثانوي لأسهم الشركة .ويتكون الطرح من طرح عام ثانوي مسوق بالكامل لـ 100.2 مليون من أسهم الشركة، والتي تمثل 5.01% من أسهمها .وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 100 ريال سعودي و116 ريال سعودي للسهم الواحد .وسيتقرر السعر النهائي في العاشر من ديسمبر.