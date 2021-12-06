إقتصاد

صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة STC يعلنان عن طرح عام لأسهم الشركة

Lebanon 24
06-12-2021 | 08:00
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الاتصالات  STC السعودية اليوم عن البدء في الطرح العام الثانوي لأسهم الشركة .

ويتكون الطرح من طرح عام ثانوي مسوق بالكامل لـ 100.2 مليون من أسهم الشركة، والتي تمثل 5.01% من أسهمها .

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 100 ريال سعودي و116 ريال سعودي للسهم الواحد .

وسيتقرر السعر النهائي في العاشر من ديسمبر.
المصدر: CNBC
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