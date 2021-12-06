بعد رفع السعودية لأسعار خامها...النفط الى ارتفاع!

ارتفعت أسعار النفط الاثنين 6 كانون الاول بعد أن رفعت السعودية أسعار خامها المباع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود فيما يبدو.ورفعت السعودية أمس سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 80 سنتا مقارنة بالشهر السابق.وجاءت الزيادة رغم قرار أوبك+ الأسبوع الماضي بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا فيكانون الثاني.كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تراجع احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.أسعار النفطوارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم في شباط 1.63 دولار، أي بما يعادل 2.3%، إلى 71.51 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.67 دولار أو 2.54% إلى 67.91 دولار للبرميل.