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إقتصاد
مع بداية الأسبوع.. كم سجل الدولار؟
Lebanon 24
06-12-2021
|
02:12
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 22900 و23000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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