الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 23150 - 23250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 22900 - 23000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.