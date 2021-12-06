22
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
06-12-2021
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 23150 - 23250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 22900 - 23000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
مواضيع ذات صلة
بعد انخفاضه الملحوظ أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه الملحوظ أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
06/12/2021 17:54:19
06/12/2021 17:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
06/12/2021 17:54:19
06/12/2021 17:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه اللافت أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه اللافت أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
06/12/2021 17:54:19
06/12/2021 17:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
06/12/2021 17:54:19
06/12/2021 17:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
الأكثر قراءة
انفراج وتغيير إيجابي ومفاجآت.. إليكم أبرز توقعات ماغي فرح المهنية للأبراج في العام 2022
Lebanon 24
انفراج وتغيير إيجابي ومفاجآت.. إليكم أبرز توقعات ماغي فرح المهنية للأبراج في العام 2022
11:00 | 2021-12-05
05/12/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ الخطوط الخليوية في لبنان يرتفع.. الثمن لا يخطر في البال أبداً!
Lebanon 24
سعرُ الخطوط الخليوية في لبنان يرتفع.. الثمن لا يخطر في البال أبداً!
15:34 | 2021-12-05
05/12/2021 03:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ "الأرُز" في لبنان باتَ خيالياً.. ما وصل إليه لا يُصدّق!
Lebanon 24
سعرُ "الأرُز" في لبنان باتَ خيالياً.. ما وصل إليه لا يُصدّق!
11:45 | 2021-12-05
05/12/2021 11:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "البندورة" يكسرُ رقماً قياسياً غير مُتوقع.. كم بلغ؟ (صورة)
Lebanon 24
سعر "البندورة" يكسرُ رقماً قياسياً غير مُتوقع.. كم بلغ؟ (صورة)
13:54 | 2021-12-05
05/12/2021 01:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ نادرة لوليد جنبلاط مع زوجته الأولى.. هكذا كانا قبل 40 عاماً
Lebanon 24
صورٌ نادرة لوليد جنبلاط مع زوجته الأولى.. هكذا كانا قبل 40 عاماً
03:10 | 2021-12-06
06/12/2021 03:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2021-12-06
شركات تصنيع الأسلحة مستمرة في تحقيق الأرباح
08:04 | 2021-12-06
نقابة مستوردي المواد الغذائية تطالب بعدم شمول رفع الدولار الجمركي المواد الغذائية
08:00 | 2021-12-06
صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة STC يعلنان عن طرح عام لأسهم الشركة
07:45 | 2021-12-06
بالارقام.. بيان للاحصاء المركزي عن تأثير الازمة على الاسعار
05:00 | 2021-12-06
بعد رفع السعودية لأسعار خامها...النفط الى ارتفاع!
03:30 | 2021-12-06
هل ستشكل العملات المشفرة الأمل الأخير لسكان الشرق الأوسط؟
فيديو
"بي إم دبليو" تخطف أنظار محبي السيارات المتطورة بـ"XM" (فيديو)
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تخطف أنظار محبي السيارات المتطورة بـ"XM" (فيديو)
08:00 | 2021-12-06
06/12/2021 17:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
08:00 | 2021-12-05
06/12/2021 17:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
05:00 | 2021-12-05
06/12/2021 17:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact