إقتصاد

جمعية حماية المستهلك: "الكابيتال كونترول" لخدمة المصارف وسنطعن به

Lebanon 24
06-12-2021 | 11:23
A-
A+
Doc-P-894162-637744121131878917.png
Doc-P-894162-637744121131878917.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت جمعية حماية المستهلك في بيان، أن "اقتراح قانون الكابيتال كونترول المقدم من الحكومة (نحاس-شامي)، اساسا، يهدف الى تشريع قرارات المصارف والحاكم سلامة الماضية، حماية لهم من المقاضاة أمام المحاكم اللبنانية والدولية بدلا من ان يشكل مقدمة لخروج البلاد من أزمتها القاتلة".
 
وحذرت الجمعية من "صدور أي نص قانوني يخالف قانون حماية المستهلك رقم 629 الذي ينص في المادة 26 منه: "تعتبر بنودا تعسفية: البنود النافية لمسؤولية المحترف، والتي تؤدي إلى تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، أو عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكيم لحل الخلافات، تعتبر البنود التعسفية باطلة بطلانا مطلقا على أن تنتج أحكام العقد الأخرى كافة مفاعيلها". لذا يجب على المشرع ان يتنبه إلى أن حرمان المستهلك من المقاضاة هو تعسفي ساقط قانونا. لذا، وفي حال صدور هكذا قانون، خدمة للمصارف، فإن الجمعية ستتقدم بالطعن به امام المجلس الدستوري لمخالفته قانون حماية المستهلك وحقوقه المعترف بها دوليا. وستقوم الجمعية بالطعن به أيضا، وبالتعاون مع منظمة المستهلك الدولية، لدى المؤسسات الدولية ذات الصلة".
 
ونبهت الجمعية "النواب اللبنانيين من الاستمرار بالخضوع للحلف المالي - السياسي الذي قاد البلاد نحو الانهيار والخراب، والذي يسعى في جلسة المجلس النيابي غدا، لتمرير مشروعه القاتل".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2021-12-06
14:00 | 2021-12-06
14:00 | 2021-12-06
14:00 | 2021-12-06
13:59 | 2021-12-06
12:00 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website