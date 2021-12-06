دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 23300 - 23350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً ما بين 23150 - 23250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.