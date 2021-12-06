إقتصاد

دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
06-12-2021 | 14:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 23300 - 23350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً ما بين 23150 - 23250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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