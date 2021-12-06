مياومو "كهرباء لبنان": دوائر البقاع الـ8 ستتوقف عن العمل اذا لم يتم التجاوب مع المطالب

أعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في "مؤسسة كهرباء لبنان"، في بيان، أنه "بعد التحركات التي بدأت اليوم في بيروت من إقفال لشركة kva بسبب عدم التجاوب مع المطالب العمالية المحقة، فإن دوائر البقاع الـ8 ستتوقف عن العمل كليا إبتداء من صباح يوم غد الثلاثاء الواقع في 7/12/2021، وذلك في حال فشلت المفاوضات اليوم المرتبطة بالمطالب".