إقتصاد

إنخفاض كبير بأسعار المحروقات... هذا ما سجّلته

Lebanon 24
07-12-2021 | 00:13
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صدر جدول تركيب أسعار المحروقات، وباتت الأسعار وفق الشكل الآتي:
 
 
-صفيحة البنزين 95 أوكتان: 302600 (-12400)
-صفيحة البنزين 98 أوكتان: 312800 (-12400)
-المازوت: 300200 (-14800)
-قارورة الغاز: 262500 (-10200)
 
 
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