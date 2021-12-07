إقتصاد

النفط يرتفع بنحو 5% ...اليكم الاسباب!

Lebanon 24
07-12-2021 | 01:00
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قفزت أسعار النفط قرابة 5% اليوم مدفوعة بآمال في أن تكون السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا أقل ضررا على الاقتصاد إذا ما ثبٌت أن أعراضها طفيفة في الغالب ومع إبداء أعضاء بمنظمة أوبك الثقة في السوق.

وتراجعت بعض المخاوف المتعلقة بأوميكرون بعد أن قال مسؤول صحي بجنوب أفريقيا إن السلالة الجديدة تسبب أعراضا خفيفة، في حين قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إن المتحور الجديد ليس على "درجة كبيرة من الشدة يما يبدو" حتى الآن.    

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.20 دولار بما يعادل 4.6% لتبلغ 73.08 دولار للبرميل عند التسوية.

ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأقل حظا من سابقتها، إذ صعدت هي الأخرى 3.23 دولار أو 4.9% إلى 66.49 دولار للبرميل عند التسوية.
المصدر: cnbc
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