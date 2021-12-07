21
o
بيروت
25
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
النفط يرتفع بنحو 5% ...اليكم الاسباب!
Lebanon 24
07-12-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قفزت أسعار النفط قرابة 5% اليوم مدفوعة بآمال في أن تكون السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا أقل ضررا على الاقتصاد إذا ما ثبٌت أن أعراضها طفيفة في الغالب ومع إبداء أعضاء بمنظمة أوبك الثقة في السوق.
وتراجعت بعض المخاوف المتعلقة بأوميكرون بعد أن قال مسؤول صحي بجنوب أفريقيا إن السلالة الجديدة تسبب أعراضا خفيفة، في حين قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إن المتحور الجديد ليس على "درجة كبيرة من الشدة يما يبدو" حتى الآن.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.20 دولار بما يعادل 4.6% لتبلغ 73.08 دولار للبرميل عند التسوية.
ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأقل حظا من سابقتها، إذ صعدت هي الأخرى 3.23 دولار أو 4.9% إلى 66.49 دولار للبرميل عند التسوية.
المصدر: cnbc
تابع
الأكثر قراءة
ثمن البنزين سيتراجع غداً.. كيف سيكون السعر الجديد؟
Lebanon 24
ثمن البنزين سيتراجع غداً.. كيف سيكون السعر الجديد؟
14:00 | 2021-12-06
06/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح: ابرز التوقعات للابراج في العام 2022 على الصعيد الصحي
Lebanon 24
ماغي فرح: ابرز التوقعات للابراج في العام 2022 على الصعيد الصحي
07:29 | 2021-12-06
06/12/2021 07:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات هامّة عن السحوبات من المصارف.. ما جديدها؟
Lebanon 24
معطيات هامّة عن السحوبات من المصارف.. ما جديدها؟
11:11 | 2021-12-06
06/12/2021 11:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تنشر صورا بملابس النوم... والجمهور يعلّق: "يا الله كيف صايرة بتفزع"!
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تنشر صورا بملابس النوم... والجمهور يعلّق: "يا الله كيف صايرة بتفزع"!
07:05 | 2021-12-06
06/12/2021 07:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:45 | 2021-12-06
06/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:00 | 2021-12-07
مع تخلص المستثمرون من مخاوف أوميكرون...مؤشر داو جونز يمحو خسائر الأسبوع الماضي
02:14 | 2021-12-07
"انخفاض طفيف للدولار"... كيف افتتح صباحاً في السوق الموازية؟
00:13 | 2021-12-07
إنخفاض كبير بأسعار المحروقات... هذا ما سجّلته
00:00 | 2021-12-07
هل يتجاوز سعر الخام 75 دولاراً للبرميل؟
16:00 | 2021-12-06
كيف ستكون أسعار العقارات في دبي خلال 2022؟
14:00 | 2021-12-06
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
فيديو
بعد الضجة التي أثارتها "قبلتهما الساخنة".. عبد المنعم عمايري وكندة حنا: هذا وقت الرد (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارتها "قبلتهما الساخنة".. عبد المنعم عمايري وكندة حنا: هذا وقت الرد (فيديو)
00:13 | 2021-12-07
07/12/2021 10:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيلي استهدف فجرا ميناء اللاذقية.. واشتعال عدد من الحاويات (فيديو)
Lebanon 24
قصف إسرائيلي استهدف فجرا ميناء اللاذقية.. واشتعال عدد من الحاويات (فيديو)
22:57 | 2021-12-06
07/12/2021 10:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة ترصد "كائنا غامضا" في الجانب المظلم للقمر! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة ترصد "كائنا غامضا" في الجانب المظلم للقمر! (فيديو)
14:00 | 2021-12-06
07/12/2021 10:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact