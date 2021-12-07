مع تخلص المستثمرون من مخاوف أوميكرون...مؤشر داو جونز يمحو خسائر الأسبوع الماضي

بدأت مؤشرات وول الأسبوع مختلطة، لكنها أغلقت على ارتفاع جماعي، مع محو داو جونز خسائره من الأسابيع السابقة، حيث تخلص المستثمرون من مخاوفهم بشأن التهديد الناشئ لمتحور أوميكرون.وقفز مؤشر داو جونز الصناعي، في حين تباطأ مؤشر ناسداك المركب، على الرغم من أنه لا يزال في المنطقة الإيجابية.ارتفع مؤشر داو جونز 647.81 نقطة يوم الاثنين أو 1.87% إلى 35227.89 نقطة.وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر ناسداك المركب من المنطقة السلبية بنسبة 0.9% إلى 15225.15.وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1% إلى 4591.7.واكتسبت الأسهم المرتبطة بإعادة الفتح الاقتصادي في تعاملات يوم الإثنين ، بما في ذلك الطاقة والصناعة وشركات الطيران بعض الدعم.واستمر المستثمرون في بيع أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة نسبيًا.